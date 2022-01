Post di odio contro Sassoli: deferito 40enne del Napoletano

Ansa

La polizia postale della Campania ha deferito un quarantenne della provincia di Napoli con l'accusa di essere l'autore di uno dei messaggi lesivi della memoria dell'ex presidente del Parlamento Europeo, Davide Sassoli, comparsi in Rete dopo la sua morte. L'uomo in passato è già stato denunciato per inosservanza delle misure sanitarie in materia di Covid.