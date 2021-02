Porto Empedocle, prof-sindaco si fa piastrare i capelli in classe da un'alunna: è polemica

E' diventato virale in poco tempo il video di un'insegnante che si fa piastrare i capelli da un'alunna durante la lezione in una classe di Porto Empedocle. La docente in questione è Ida Carmina, che è anche il sindaco (M5s) del comune. Il filmato ha scatenato le polemiche: in particolare, a far discutere sono la mascherina abbassata e la vicinanza con la studentessa in piena pandemia.