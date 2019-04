Chi trova un portafoglio in strada lo riconsegna? È la domanda a cui vogliono rispondere le “Iene”, che imbastiscono uno scherzo per i passanti a Roma e Milano. L'inviata, Alice Martinelli, finge di perdere soldi e documenti e osserva se i passanti rubano il portafoglio o chiamano qualcuno. La maggior parte delle persone prova a rintracciarla sui social o, non appena la sentono dire che ha perso qualcosa, restituiscono tutto.



Ma c’è un'eccezione: una donna anziana a Milano si appropria dei suoi averi e sostiene di non possederli fino a quando non viene messa davanti alla realtà. Dopo il caso di Muhamed, rifugiato gambiano che ha restituito una borsa con 90 euro alla proprietaria, l’esperimento delle “Iene” sembra mostrare la buona fede dei cittadini, o quasi tutti.