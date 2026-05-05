Pordenone, rubavano pezzi di autobus pubblici: fermata la banda che mandava in tilt il traffico

Le indagini sono scattate dopo l'ennesimo furto avvenuto tra il 23 e il 24 novembre nel deposito Atap di Pordenone. In quell'occasione furono sottratti 10 filtri per un valore di circa 150 mila euro. Furti analoghi sono stati accertati anche ad Ancona e Torino. In tutti i casi, l'obiettivo era lo stesso: colpire i mezzi pubblici. Il bilancio complessivo supera i 330 mila euro. A pesare sulle casse dei Comuni colpiti non solo la refurtiva ma anche il ripristino dei mezzi pubblici. I tre fermati sono stati bloccati nei pressi del confine tra Italia e Slovenia mentre erano intenti a lasciare il suolo italiano. Al momento sono rinchiusi nell'istituto penitenziario di Gorizia.