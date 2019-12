Pordenone, polemica per il presepe col Gesù nero: "Si fa politica in un asilo"

Fa discutere il presepe dell’asilo comunale di Azzano Decimo, in provincia di Pordenone, dove le insegnanti hanno deciso di allestire la Natività sostituendo il "classico" bambinello con uno di colore nero. "Il vero motivo per cui è stato fatto non è celebrare la nascita di Gesù, ma quello di lanciare un messaggio politico", ha dichiarato alle telecamere di "Dritto e Rovescio" il consigliere comunale Giacomo Spagnol.

"È paradossale pensare che ci sia un intento del genere all’interno di un’attività didattica di bambini dai 3 ai 6 anni", replica al telefono, con l'inviato del programma di Rete 4, la dirigente scolastica. Sulla questione è intervenuto anche il sindaco di Azzano Decimo Marco Putto: "Mi sembra un messaggio di accoglienza, non ci trovo nulla di scandaloso", ha dichiarato il primo cittadino. Un'opinione che sembrerebbe essere condivisa anche da alcuni dei genitori dei bambini che frequentano l'asilo.