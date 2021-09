Pordenone, è contraria al Green pass: professoressa si licenzia dopo 17 anni di insegnamento

Un'insegnante 46enne di Pordenone , Francesca del Santo , ha scelto di licenziarsi dopo 17 anni di lavoro, rinunciando alla cattedra di biologia all'Ipsia Della Valentina di Sacile, perché contraria al Green pass . "La coerenza è una virtù, troverò un altro lavoro. Il vaccino anti-Covid non può essere imposto", ha detto Del Santo al Messaggero Veneto.

"Non navigo nell'oro e non ho rendite. Mi mancheranno molto gli studenti, ma la priorità è quella di una scelta etica. Credo fermamente che debba essere garantita la libertà di opinione e scelta - ha aggiunto la professoressa - Non sopporto i ricatti sulla salute".



Secondo quanto riporta Il Gazzettino, la donna sarebbe stata una delle partecipanti della protesta pacifica contro il Green pass che si è tenuta alla stazione ferroviaria di Pordenone.