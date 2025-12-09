Logo Tgcom24
Cronaca
a Maniago

Pordenone, auto contro corriera: morto automobilista, feriti studenti

Serie le condizioni dell'autista dell'autobus: i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare due ore per liberarlo dalle lamiere contorte

09 Dic 2025 - 09:54
© Ansa

© Ansa

Un automobilista morto e alcuni ragazzi feriti ma in modo lieve. E' il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 7 sulla Sr464 a Maniago, in provincia di Pordenone, dove un'auto si è scontrata frontalmente con una corriera sulla quale viaggiavano studenti e qualche pendolare. Nell'urto è morto all'istante il conducente dell'auto e sono rimasti feriti forse 5 o 6 ragazzi, tutti portati con le ambulanze del Sores all'ospedale di Pordenone. Sul posto stanno operando anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco che stanno liberando l'autista dell'autobus rimasto incastrato tra le lamiere.

Secondo quanto si apprende, le condizioni degli studenti sono state classificate come codice verde. Qualcuno è ancora sotto shock per l'incidente. Più serie, invece, sono le condizioni dell'autista dell'autobus: i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare due ore per liberarlo districandosi tra le lamiere contorte. E' rimasto tuttavia sempre cosciente e vigile e intorno alle 9 è stato stabilizzato in una ambulanza presente sul posto e trasportato in elicottero all'ospedale di Udine

