Lodi, incidente sulla A1: una vittima e sette feriti

Un grave incidente lungo l'autostrada A1, all'altezza di Casalpusterlengo (Lodi), ha provocato una vittima e sette feriti. La polizia stradale è intervenuta inizialmente per un tamponamento tra un'automobile e un camion, avvenuto nella stessa direzione di marcia, attorno alle tre di notte. In quel primo urto erano rimasti feriti in modo lieve due uomini di 61 e 40 anni. L'incidente aveva generato circa due chilometri di rallentamenti e, durante la ripartenza del traffico, una vettura si sarebbe fermata per un guasto. Un'altra auto, non accorgendosi della situazione, ha urtato il veicolo rimasto in panne. In totale risultano coinvolte otto persone: la vittima, una donna non ancora identificata, tre giovani, due di 21 anni e una ragazza di 24, e altre tre persone.