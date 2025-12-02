Tir travolge operai lungo la A31: un morto e un ferito grave nel Vicentino

Un incidente mortale si è verificato lungo l'autostrada A31 Valdastico, nel tratto compreso tra Noventa Vicentina e Vicenza. Un Tir ha travolto un cantiere stradale in cui erano al lavoro due operai: uno di loro è deceduto, mentre l'altro è stato trasportato in condizioni gravi all'ospedale. Sul posto è intervenuto immediatamente il personale sanitario del Suem 118, che ha prestato i primi soccorsi e coordinato il trasferimento del ferito. L'area è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle autorità competenti.