Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Impatto violento

Tir travolge operai lungo la A31: un morto e un ferito grave nel Vicentino

02 Dic 2025 - 15:19
© ansa

© ansa

Un incidente mortale si è verificato lungo l'autostrada A31 Valdastico, nel tratto compreso tra Noventa Vicentina e Vicenza. Un Tir ha travolto un cantiere stradale in cui erano al lavoro due operai: uno di loro è deceduto, mentre l'altro è stato trasportato in condizioni gravi all'ospedale. Sul posto è intervenuto immediatamente il personale sanitario del Suem 118, che ha prestato i primi soccorsi e coordinato il trasferimento del ferito. L'area è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle autorità competenti.

vicenza
vicentino
incidente