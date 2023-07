Poppella, la storica pasticceria napoletana denunciata per furto di energia elettrica

È quanto riscontrato nel laboratorio e del punto vendita di Poppella, storica pasticceria nel Rione Sanità a Napoli. Il nome negli ultimi anni è diventato famoso, non solo tra i napoletani, grazie alla sua creazione il "Fiocco di neve". I carabinieri della Stazione Stella sono intervenuti dopo una segnalazione fatta dall'Enel per alcune anomalie che erano state riscontrate.

I sopralluoghi - I controlli sono partiti dal laboratorio in via Mario Pagano e si sono successivamente estesi anche nel punto vendita dell'azienda a via Arena della Sanità, dove sono state constatate le stesse manomissioni trovate nel laboratorio. Il titolare della pasticceria, 48enne, è stato denunciato per furto aggravato.

Una pasticceria "vip" - Poppella è diventata un'istituzione tra i napoletani, e non solo. La sua creazione, "Fiocco di neve", un soffice dolcetto ripieno di crema al latte, ha riscosso un tale successo da diventare tappa imperdibile per tutti i turisti, soprattutto vip, che si trovano a Napoli. Da ultimo Roberto De Niro, immortalato dalla stessa pasticceria il 25 luglio mentre assaggia il noto pasticcino, con tanto di foto (e ringraziamenti) pubblicati sui sui social.