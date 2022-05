Rincari bollette, a Roma aumentano i furti di gas

Se l'aumento della

bolletta del gas

furto del gas

Fuori dal Coro

associazione Reseller e Trader dell'energia

allacci abusivi sulla parte elettrica e del gas

è triplicato c'è chi risolve il problema con il. Accade in molte città italiane e, nello specifico, nei quartieri periferici di Roma dove aumentano sempre più i contatori manomessi dai quali viene sottratto illegalmente il gas. A raccontare questa tendenza a "" è Diego Pellegrino, portavoce dell'che spiega: "In questo periodo ci arrivano il doppio delle segnalazioni nelle quali vengono denunciati gli".

"Spesso succede - racconta Pellegrino - che

c'è qualcuno che consiglia di farlo

frode

, quando c'è difficoltà a pagare le bollette della luce e del gas c'è qualche tecnico addirittura che suggerisce questo metodo di risparmio, però questo significa attuare una".

A raccontare come avviene la

manomissione di un contatore

Rete 4

Non ho nessun senso di colpa ad agire illegalmente

è proprio un elettricista che ai microfoni diracconta: "In questa zona commerciale i condomini hanno fatto quasi tutti così e si sono allacciati ai contatori. Il pericolo di incendi, però, è davvero alto". Dall'inizio della guerra le richieste di allacci abusivi cono cresciute tantissimo e l'elettricista intervistato dichiara: ", mi sentirei così se lo facessi per chi è ricco, ma non è così", conclude.