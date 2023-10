Pontedera (Pisa), accoltella la fidanzata alla gola: è grave

Aggressione in strada a Pontedera (Pisa).

Una donna di 57 anni è stata accoltellata alla gola dal compagno, in via de Nicola. La vittima è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale, in codice rosso, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza. L'uomo è scappato ma le forze dell'ordine lo hanno trovato e arrestato alla stazione ferroviaria mentre cercava di fuggire.