Ponte del 2 giugno, attesi 45 milioni di veicoli in marcia: scatta il piano straordinario di Anas

Il ponte del 2 giugno si conferma il primo vero banco di prova della stagione estiva. Tra venerdì 29 giugno e martedì 2 giugno sono attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Il flusso interesserà sia viaggi di breve che di lunga percorrenza, con una forte direzione verso le principali località turistiche e soprattutto verso il mare. Secondo le previsioni, i maggiori volumi di traffico si concentreranno lungo l'Autostrada del Mediterraneo e sulle principali statali del versante ionico, tirrenico e adriatico.
Il piano Anas
Per gestire l'ondata di traffico, Anas ha predisposto un piano straordinario di monitoraggio e intervento. Saranno operative 2.500 unità di personale tecnico e di esercizio, affiancate da altre 200 risorse dedicate al controllo della viabilità e alla gestione del traffico in tempo reale. "Il ponte del 2 giugno rappresenta il primo grande appuntamento di mobilità dell’estate", ha dichiarato l'amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme. L'obiettivo è ridurre al minimo i disagi e assicurare spostamenti più fluidi verso le mete turistiche.