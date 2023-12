Turismo, per il Ponte dell'8 dicembre in viaggio 7 milioni di italiani: il 18% sceglie l'estero

Per il Ponte dell'8 dicembre saranno 7 milioni gli italiani che pernotteranno almeno una notte in strutture turistico ricettive e case in affitto breve, per una spesa di circa 2,7 miliardi.

Un weekend lungo che nel 75% dei casi, non supererà i 3 giorni, con 2 pernottamenti. Numeri in linea con il 2022, anche se tendenzialmente si ridurrà la spesa media. In aumento dall'11 al 18%, invece, le vacanze all'estero, soprattutto tra giovani, single e chi opterà per una vacanza più lunga. È quanto emerge dall'Osservatorio Turismo di Confcommercio sulle vacanze degli Italiani realizzato in collaborazione con Swg.