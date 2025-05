Ponte del 2 giugno, Cna: 20 milioni di italiani in viaggio per un business da 8 miliardi di euro

Più di venti milioni di italiani saranno in viaggio nei giorni del ponte del 2 giugno, per un giro d'affari stimato attorno agli 8 miliardi di euro, secondo un'indagine di Cna Turismo e commercio. Grazie al bel tempo previsto su tutto il territorio, con temperature massime di 30 e più gradi, in tanti raggiungeranno località di vacanza per il weekend lungo che inizia sabato 31 maggio per concludersi lunedì 2 giugno. La metà di chi si sposterà privilegerà le località marine, i laghi e i fiumi.