Per gestire l'ondata di traffico, Anas ha predisposto un piano straordinario di monitoraggio e intervento. Saranno operative 2.500 unità di personale tecnico e di esercizio, affiancate da altre 200 risorse dedicate al controllo della viabilità e alla gestione del traffico in tempo reale. "Il ponte del 2 giugno rappresenta il primo grande appuntamento di mobilità dell’estate", ha dichiarato l'amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme. L'obiettivo è ridurre al minimo i disagi e assicurare spostamenti più fluidi verso le mete turistiche.