Pompei, turista inglese ruba i pezzi di un mosaico: fermata dai carabinieri

Il gesto della ragazza però è stato visto dai custodi che hanno chiamato i militari intervenuti poco prima che riuscisse a uscire dagli Scavi. Per lei è scattata la denuncia in stato di libertà per danneggiamento aggravato. Oggi i restauratori del Parco Archeologico di Pompei inizieranno il lavoro per rimettere a posto i tasselli. Il restauro costerà circa tremila euro.