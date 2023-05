Pompei, ritrovati i resti di tre vittime dell'eruzione del 79 d.C.

Negli scavi di Pompei sono stati ritrovati resti ossei di tre vittime dell'eruzione del 79 d.C., con ogni probabilità due donne e un bambino di 3-4 anni che avevano trovato rifugio in un panificio.

Nel sito archeologico sono stati scoperte inoltre due pareti affrescate con scene mitologiche in prossimità di un atrio, in particolare Apollo e Dafne in uno e Poseidone e Amimone nell'altro.