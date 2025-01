Sicurezza, Polstrada: nel 2024 ritirate 38mila patenti e decurtati 2,85 milioni di punti

Dai dati emerge che i controlli su alcol e droghe per chi guida sono aumentati nel 2024 del 23% rispetto al 2023. In 13.310 casi, i conducenti sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica mentre quelli denunciati per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti sono stati 1.191. I veicoli sequestrati per la confisca sono stati 846.