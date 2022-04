Polstrada Lombardia, Ministero agli agenti: non inseguite chi forza un posto di blocco

Gli agenti di polizia stradale non dovranno inseguire le auto che forzano i posti di blocco.

La nuova direttiva, che farà discutere, è stata resa pubblica dal quotidiano La Verità che ne è venuto in possesso dalla Polstrada della Lombardia. "Le pattuglie - si legge - per ragioni di sicurezza si dovranno astenere dal rincorrere chi non si ferma all'Alt. Sarà compito della Sala operativa, informata immediatamente dei fatti, fornire le informazioni utili alle altre forze di polizia dispiegate sul territorio per catturare i fuggitivi".