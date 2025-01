Poliziotto accoltellato alla stazione di Lambrate (Milano), parla Christian Di Martino: "Mi è rimasto un rene, ma è il mio lavoro"

"Sto tornando alla normalità, è stato un periodo abbastanza duro per l'operazione che ho subito - ha detto parlando delle sue condizioni attuali -. Sto tenendo controllo la funzionalità renale, il rene destro non ce l'ho più". Di Martino spiega di non avere rimorsi su quanto accaduto quella notte: "Lo rifarei, è la vita di un poliziotto. L'imprevisto c'è sempre nel nostro lavoro, questa volta è andata così si va avanti". E sul suo rientro dice: "Non sono ancora in servizio, a metà febbraio finisco la convalescenza. Tornare per strada? Per me sarebbe il massimo, sarebbe tornare la normalità".