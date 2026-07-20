Maxi operazione contro la criminalità giovanile: 539 arresti

L’attività dei poliziotti delle Squadre Mobili, con il supporto equipaggi del Reparto Prevenzione crimine e di altri uffici della polizia di Stato, ha consentito di controllare circa 188mila persone, di cui oltre 19mila minorenni. I controlli sono avvenuti, prevalentemente, nelle aree di spaccio e della movida. Ispezionati anche 1182 immobili, di cui 24 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, 117 sale giochi e 543 esercizi commerciali e diversi luoghi di aggregazione come piazza, giardini pubblici, aree limitrofe alle stazioni ferroviarie e centri commerciali. In seguito alle verifiche sono state effettuate anche 506 sanzioni amministrative di diversa natura, in particolare per l'uso di sostanze stupefacenti e somministrazione di bevande alcoliche a minori.