Maxi operazione contro la criminalità giovanile: 539 arresti

Maxi operazione della polizia di contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati (di cui 47 minorenni), 954 i denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, 1182 gli immobili controllati. Rinvenuti e sequestrati anche circa 300mila euro in contanti, 49 armi da fuoco e munizionamento di diverso calibro. Individuati, inoltre, 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza. Quasi 190mila le persone controllate nelle zone di spaccio e della movida. L'attività è stata coordinata dal Servizio Centrale Operativo.
Quasi 200mila persone ispezionate
L’attività dei poliziotti delle Squadre Mobili, con il supporto equipaggi del Reparto Prevenzione crimine e di altri uffici della polizia di Stato, ha consentito di controllare circa 188mila persone, di cui oltre 19mila minorenni. I controlli sono avvenuti, prevalentemente, nelle aree di spaccio e della movida. Ispezionati anche 1182 immobili, di cui 24 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, 117 sale giochi e 543 esercizi commerciali e diversi luoghi di aggregazione come piazza, giardini pubblici, aree limitrofe alle stazioni ferroviarie e centri commerciali. In seguito alle verifiche sono state effettuate anche 506 sanzioni amministrative di diversa natura, in particolare per l'uso di sostanze stupefacenti e somministrazione di bevande alcoliche a minori.
Le perquisizioni
Nel corso delle perquisizioni sono stati trovati e sequestrati numerosi oggetti proventi di furto. Tra questi, collane d'oro, cellulari e 307mila euro in contanti. Sequestrate anche 87 armi bianche e 95 oggetti atti a offendere, tra cui tre storditori elettrici, una mazza da baseball, un bastone sfollagente telescopico, un bastone in metallo, bombolette di spray urticante, diversi taglierini e strumenti atti allo scasso.