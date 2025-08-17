Logo Tgcom24
INUTILI I SOCCORSI

Polignano, si tuffa in mare dalla scogliera: morto 23enne

17 Ago 2025 - 22:14
Polignano a Mare © Tgcom24 (Foto di Giorgia Argiolas)

Polignano a Mare © Tgcom24 (Foto di Giorgia Argiolas)

Un ragazzo di 23 anni, di origini siciliane, è morto dopo un tuffo avvenuto nelle acque antistanti l'iconica lama Monachile a Polignano a Mare, nel Barese, da una altezza di diversi metri. Il 23enne era in Puglia per una vacanza con gli amici. Nel pomeriggio si sarebbe buttato in mare dalla scogliera, ma dopo l'impatto con l'acqua avrebbe perso coscienza a causa di un grave trauma cranico. Immediato l'intervento del personale del 118 che lo ha soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale di Monopoli dove è deceduto nonostante le manovre di rianimazione eseguite dal personale medico. 

