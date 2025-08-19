Polignano a Mare, continuano i tuffi dalla scogliera dopo la morte del 23enne

"Morning News" è anche tornata sulla morte del giovane Francesco Aronica, avvenuta domenica 17 agosto nella celebre località nel barese. "Difficile ricostruire la dinamica perché noi siamo arrivati quando il ragazzo era già stato disteso dal suo amico - ha raccontato Claudio, l'infermiere che per primo ha soccorso il ragazzo

-. Aveva ancora polso ma non era cosciente e ho capito subito che trattava di un trauma cranico importante. Abbiamo attivato tutte le procedure del caso per riuscire ad arrivare in ospedale il prima possibile".



Lo stesso soccorritore ha quindi aggiunto: "Durante l'anno se ne verificano a decine. Quest'anno ce ne sono stati tre, quattro di un'importanza rilevante, tutti trasferiti al pronto soccorso e con conseguenze anche importanti sulla salute dei tuffatori".

