Polignano a mare, con lo yacht nella grotta Palazzese: multato

Il paesaggio, di certo, è bellissimo. Ecco perché questi turisti croati non hanno resistito alla tentazione di entrare con i trentadue metri di yacht nella pittoresca grotta Palazzese a Polignano a mare , in provincia di Bari. Volevano vedere proprio da vicino le bellezze pugliesi e toccarle con mano: peccato però che non era possibile, visti i recenti divieti, e l'avventura è costata una multa da 1377 euro .

La guardia costiera di Monopoli, infatti, aveva reso noto tramite comunicato che la zona e lo specchio d'acqua prospiciente il comune di Polignano, in località Lama Monachile, sono da ritenersi pericolosi per il verificarsi del distacco di conglomerati rocciosi, dunque interdetti a navigazione e balneazione. Pertanto lo yacht dentro la grotta sarebbe potuto essere pericoloso non soltanto per le persone presenti sulla barca, ma anche dannoso per la costa.