Polemica menù senza prezzo, una ristoratrice: "È un gesto di gentilezza"

Dopo le stizzite Stories su Instagram di Agustina Gandolfo, moglie di Lautaro Martinez, e la conseguenza polemica scoppiata attorno ai menù senza prezzo, "Mattino Cinque" affronta la questione, ascoltando la versione dei ristoratori.

"Secondo noi è un gesto di gentilezza, ma non solo verso le donne. Ci può essere anche un tavolo di soli uomini, in cui chi ha ospitato gli altri amici gradisce dare il menù senza prezzo perché appunto gli fa un regalo, un dono. È come quando vai a prendere un paio di scarpe e poi dai lo scontrino cortesia", spiega Rossella Cerea, tra i titolari del ristorante "Da Vittorio" a Brusaporto, alla porte di Bergamo.

"Non abbiamo mai avuto lamentele. Ci è stato, però, chiesto perché una persona avesse il menù con il prezzo e l'altra senza", continua Cerea. "Ultimamente c'è molta più sensibilità rispetto al tema, anche quando capitano coppie dello stesso sesso. Noi, in quel caso, lo diamo con il prezzo a entrambi".