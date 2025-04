La piena del Po, nei territori tra Casalmaggiore (Cremona) e Boretto (Reggio Emilia), ha livelli superiori alla terza soglia di criticità (elevata, colore rosso). Lo rende noto l'Agenzia interregionale per il Po. A Casalmaggiore i livelli si attestano poco sopra i 6 metri (sopra lo zero idrometrico) e a Boretto attorno ai 7 metri. A Borgoforte, in provincia di Mantova, è stata superata la terza soglia di criticità. La piena interessa le aree golenali.