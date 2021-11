Pneumatici, marmitte e specchietti rubati: torna il problema delle auto saccheggiate

A "Striscia la Notizia" Luca Abete mostra come in tutta Italia sia ormai tornato "di moda" il saccheggio delle automobili, vandalizzate dai ladri che rubano pezzi come pneumatici, marmitte e specchietti.

Vista la situazione, mostra il tg satirico, c'è anche chi si è organizzato, mettendo annunci sulle vetture. "Sono incinta all'ultimo mese, per favore non rubarmi la macchina, ho solo questa per andare in ospedale", si legge, per esempio, in provincia di Bari.

"Su questo argomento puntiamo molto alla smart city e a un grande piano di videosorveglianza per le nostre città", commenta Carlo Marino, presidente di ANCI Campania. "Chiediamo che, a livello nazionale, si costruisca un grande piano sulla microcriminalità nelle nostre città".