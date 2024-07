Plastica, tappi che non si staccano dalla bottiglia: al via l'obbligo Ue

Fin da quando, dopo il 2019, sono arrivate sul mercato le prime bevande imbottigliate in contenitori di plastica con i tappi attaccati (i primi a distribuirli sono stati grandi marchi come Coca-Cola), i consumatori non hanno accolto bene la novità. Sui social network sono fioriti meme e proteste. Tuttavia, il divieto europeo suona più come un invito a non disperdere i tappi nell'ambiente che non come un obbligo. Infatti, a fare la differenza saranno proprio i consumatori, che potrebbero continuare a portare avanti comportamenti scorretti o indifferenti al tema ambientale staccando il tappo dalla bottiglia – cosa che non è affatto difficile – e buttandolo dove capita, per strada, dal finestrino della macchina o in spiaggia. Quanto al fastidio, le aziende si sono impegnate a trovare soluzioni più comode.