PizzAut, ladri nella sede di Cassina de' Pecchi (Milano)

Ladri nella sede di Cassina de' Pecchi (Milano) di PizzAut. A comunicarlo su Facebook è il fondatore Nico Acampora. "Qualcuno, questa notte, ha sfondato la porta del retro ed è entrato al ristorante. È poi andato alla cassa, ha buttato tutto all'aria, ha rubato il fondo cassa, le mance dei ragazzi. Si deve essere fatto male entrando perché ha lasciato dei soldi e delle macchie di sangue. Ora stiamo aspettando i carabinieri. Man mano arrivano i ragazzi, non vi dico le loro reazioni. Uno di loro ha detto: 'Speriamo che non si siano fatti male'", dice Acampora in un video pubblicato sul social.