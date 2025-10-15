Pistoia, donna si sposa due volte: denunciata

Secondo l'articolo 556 del codice penale, "chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni"
A Montecatini Terme (Pistoia), una donna di origine albanese è risultata sposata con due uomini e, per questo, è stata denunciata all'autorità giudiziaria dalla polizia. Lo riporta l'AdnKronos, la quale specifica che l'indagine "è nata durante la valutazione di una pratica per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari presentata dalla donna".
Secondo l'articolo 556 del codice penale, "chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili. La pena è aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato proprio o di lei".
A marzo, la donna, che ha la residenza in Albania, si è sposata a Montecatini Terme. Tuttavia, come hanno scoperto gli agenti durante l'indagine, aveva già un altro marito, un cittadino italiano col quale si era unita in matrimonio a Milano nel 2004.
Una volta accertata la bigamia, la pratica per il rilascio del permesso di soggiorno è stata sospesa e la donna è stata denunciata.