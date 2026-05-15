Pistoia, avvelena la moglie con la candeggina nel caffè: arrestato un 54enne
La donna, insospettita dal sapore anomalo della bevanda, ha installato una videocamera in casa e ripreso il marito mentre versava la sostanza chimica
Preparare due tazzine di caffè (si può preparare con la moka oppure utilizzare quello solubile) © Da video
Versava ogni sera candeggina nel caffè della moglie, che aveva deciso di separarsi dopo aver scoperto presunte irregolarità nella gestione economica familiare e una lunga serie di menzogne che avrebbero minato definitivamente la fiducia nel marito. A Pistoia un uomo di 54 anni è stato arrestato grazie alle immagini riprese da una videocamera piazzata dalla donna, che si era insospettita per i ripetuti malori.
I sospetti sul caffè e il malore
I primi sospetti sarebbero nati alla fine di marzo. La donna avrebbe notato un gusto insolito nel caffè che il marito preparava abitualmente la sera prima. Un sapore acre, accompagnato da un odore anomalo, che l'avrebbe subito allarmata. Dopo aver bevuto la bevanda, avrebbe accusato un forte malessere: cefalea intensa, dolori addominali e sudorazione fredda. Temendo che ci fosse qualcosa di più grave dietro quegli episodi, la vittima avrebbe deciso di installare una telecamera all’interno dell’abitazione. Una scelta che si sarebbe rivelata decisiva per le indagini.
Le immagini riprese dalla videocamera
Secondo gli investigatori, la videocamera avrebbe immortalato l'uomo mentre, durante la notte, versava una sostanza chimica a base di candeggina nella tazza destinata alla moglie. Le immagini sarebbero state consegnate ai carabinieri e avrebbero fornito elementi fondamentali per ricostruire quanto accaduto. Per il 54enne è così scattato l'arresto con l'accusa di lesioni gravissime. L'uomo è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.
L'interrogatorio davanti al gip
Il 54enne ha risposto alle domande del gip respingendo le accuse. Ora il giudice dovrà decidere se confermare la misura cautelare oppure attenuarla nei prossimi giorni.