I primi sospetti sarebbero nati alla fine di marzo. La donna avrebbe notato un gusto insolito nel caffè che il marito preparava abitualmente la sera prima. Un sapore acre, accompagnato da un odore anomalo, che l'avrebbe subito allarmata. Dopo aver bevuto la bevanda, avrebbe accusato un forte malessere: cefalea intensa, dolori addominali e sudorazione fredda. Temendo che ci fosse qualcosa di più grave dietro quegli episodi, la vittima avrebbe deciso di installare una telecamera all’interno dell’abitazione. Una scelta che si sarebbe rivelata decisiva per le indagini.