Pisa, violenza sessuale su una bambina di 6 anni: arrestato un 23enne

La Squadra Mobile della Questura di Pisa ha eseguito una custodia cautelare in carcere nei confronti di un 23enne, indagato per il reato di violenza sessuale su minore. L'indagine ha preso avvio quando una bambina di 6 anni ha confidato alla madre, in maniera confusa e non consapevole, che il padre dei suoi amici aveva avuto comportamenti strani con lei. La donna, in totale buona fede, ha cercato un confronto diretto con l'uomo, senza ricevere risposte soddisfacenti. Da qui la decisione di portare la bambina in ospedale, dove è stato attivato il percorso previsto nei casi di sospetto abuso su minori. Gli accertamenti clinici e genetici successivi hanno fornito elementi ritenuti rilevanti, portando la Procura della Repubblica di Pisa a chiedere e ottenere dal gip la misura cautelare.