Sul luogo dell'investimento sarebbero stati rinvenuti anche alcuni frammenti che potrebbero essere riconducibili al veicolo coinvolto e che potranno risultare utili alle indagini. Gli investigatori hanno inoltre acquisito le immagini delle telecamere private presenti nella zona, che avrebbero ripreso quanto accaduto. Le indagini hanno portato all'individuazione dell'automobilista. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà per omicidio stradale. Restano in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire con precisione la dinamica e tutte le circostanze dell'incidente. Immediato l'intervento dei soccorritori. Sul posto è arrivato anche il personale della Misericordia di Vicopisano, ma per il 33enne non c'è stato niente da fare: le ferite riportate nell'investimento si sono rivelate fatali.