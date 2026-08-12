Pavia, rientra a casa gravemente ferito: 41enne possibile vittima di pirata della strada

Il 41enne ha perso conoscenza e non è stato in grado di spiegare cosa gli è successo. Ricoverato in prognosi riservata nella terapia intensiva del reparto di rianimazione, l'ipotesi è che sia stato investito da un'auto pirata. La natura delle lesioni sembra infatti far escludere l'aggressione. La Procura ha aperto un fascicolo di indagine con le ipotesi di reato di tentato omicidio stradale, omissione di soccorso e lesioni gravissime. L'inchiesta dovrà stabilire anche se si sia trattato di un investimento volontario o casuale. Per far luce sul giallo, verranno esaminate con attenzione le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate vicino all'abitazione della sorella del ferito.