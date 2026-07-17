Pavia, arrestata 17enne "pronta al martirio in nome di Allah"

Identificata la ragazza, anche attraverso pedinamenti e altri servizi di osservazione sul territorio, sono scattate le perquisizioni e il sequestro dei dispositivi informatici. Il contenuto è stato ritenuto inequivocabile agli occhi degli investigatori. Tra il materiale c'erano anche le chat con alcuni coetanei, italiani e stranieri, verosimilmente affini all'Isis. Ed è proprio con loro che la giovane aveva espresso "la volontà di martirio in nome di Allah", facendo scattare l'allerta degli inquirenti.