Pisa, gli sparano in auto: morto un 25enne

Il giovane è stato raggiunto da un colpo di pistola al collo mentre si trovava su un auto con altri due amici: era seduto sul sedile del passeggero anteriore. I carabinieri stanno cercando di ricostruire il movente: da quanto emerso al momento sembra che il delitto potrebbe essere scaturito al culmine di una lite. L'omicida si trovava insieme a un'altra persona a bordo di un'altra auto che poi è fuggita. Gli inquirenti stanno visionando le telecamere di videosorveglianza della zona, comprese quelle per la lettura delle targhe dei veicoli. I carabinieri del nucleo investigativo stanno inoltre ancora ascoltando alcuni testimoni