Pisa, gli sparano in auto: morto un 25enne
L'uomo stava tornando a casa con alcuni amici
© Carabinieri
Omicidio all'alba nel Pisano. A Montecalvoli, frazione del comune di Santa Maria a Monte, un 25enne di origine albanese, Kevin Muharremi, è stato ucciso a colpi di pistola. Sull'episodio indagano i carabinieri del comando provinciale. La vittima, di origine straniera, sarebbe stata raggiunta da uno o più proiettili mentre si trovava in auto: i colpi sarebbero stati sparati da un'altra vettura che l'ha affiancata.
La dinamica
Il giovane è stato raggiunto da un colpo di pistola al collo mentre si trovava su un auto con altri due amici: era seduto sul sedile del passeggero anteriore. I carabinieri stanno cercando di ricostruire il movente: da quanto emerso al momento sembra che il delitto potrebbe essere scaturito al culmine di una lite. L'omicida si trovava insieme a un'altra persona a bordo di un'altra auto che poi è fuggita. Gli inquirenti stanno visionando le telecamere di videosorveglianza della zona, comprese quelle per la lettura delle targhe dei veicoli. I carabinieri del nucleo investigativo stanno inoltre ancora ascoltando alcuni testimoni