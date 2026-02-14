Pisa, gli sparano in auto: morto un 22enne

Omicidio all'alba nel Pisano. A Montecalvoli, frazione del comune di Santa Maria a Monte, un 22enne è stato ucciso a colpi di pistola. Sull'episodio indagano i carabinieri del comando provinciale. La vittima, di origine straniera, sarebbe stata raggiunta da uno o più proiettili mentre si trovava in auto: i colpi sarebbero stati sparati da un'altra vettura che l'ha affiancata. I carabinieri stanno anche cercando di ricostruire il movente dell'omicidio e l'ambiente all'interno del quale è maturato: al momento gli inquirenti mantengono il massimo riserbo.