Donna scomparsa ritrovata morta in un fosso nel Pisano, indagini

Una donna di 57 anni è stata trovata morta in un fosso nella campagna della provincia di Pisa, lungo la strada provinciale Tre Comuni, nel territorio di Montescudaio, nei pressi di un salumificio. La vittima potrebbe esser stata investita e il conducente del mezzo che l'ha urtata non si sarebbe fermato per prestare soccorso. Sull'episodio sono in corso le indagini delle forze dell'ordine. Si tratterebbe di una donna che alle autorità risultava scomparsa. Il cadavere sarebbe stato ritrovato proprio durante una battuta di ricerche fatta dai vigili del fuoco.