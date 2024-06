Pirateria audiovisiva, nel 2023 il 39% degli italiani ha commesso almeno un atto illegale

Nel 2023 il 39% degli adulti italiani ha commesso nel 2023 almeno un atto di pirateria, fruendo illecitamente di film, serie, fiction, programmi o sport live. Il dato, che emerge dall'indagine sulla pirateria audiovisiva in Italia nel 2023 di Ipsos per conto di Fapav, è comunque di 3 punti percentuali inferiore rispetto all'anno precedente. In totale si stimano circa 319 milioni di atti di pirateria contro i 345 milioni del 2022. I pirati sono più concentrati tra gli under 35, prevalentemente occupati, possiedono un livello di istruzione più alto rispetto alla media della popolazione italiana e sono geograficamente più concentrati al sud e nelle isole.