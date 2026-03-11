Piombino, la crisi energetica riapre il caso del rigassificatore

A Piombino, comune nella provincia di Livorno in Toscana, la presenza nel porto del rigassificatore è causa di molte polemiche locali. A "Mattino Cinque" sono intervenuti alcuni cittadini turbati per l'impianto attivo da tre anni.

"Siamo preoccupati sostanzialmente per due motivi - commenta Francesca de La piazza - Val di Cornia Piombino - il primo è la sicurezza perché come potete vedere è posizionato dentro il porto vicino le case e il secondo è per l'inquinamento, consideriamo che ogni giorno che lavora il rigassificatore vengono versati in mare 80 litri di ipoclorito di sodio".