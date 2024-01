Piombino (Livorno), aggredisce infermiere al pronto soccorso: denunciato

A Piombino (Livorno) un uomo ha aggredito, per futili motivi, un infermiere nel pronto soccorso.

L'aggressore è stato denunciato dai carabinieri per lesioni personali aggravate. L'infermiere aggredito ha riportato una prognosi di cinque giorni. L'uomo, presente all'interno della struttura per accompagnare un'altra persona in procinto di essere visitata, forse per un disaccordo per le indicazioni sulle procedure da seguire all'interno della struttura, avrebbe reagito in modo sproporzionato assumendo un comportamento aggressivo verso il personale sanitario.