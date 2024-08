Pioltello (Milano), investito da un'auto pirata: 27enne muore dopo due giorni di agonia

Sono diversi i punti non chiari della vicenda. L'incidente è avvenuto di notte in via Cilea a Pioltello. Sulla strada non ci sono segni dell'incidente ma nella zona ci sarebbero telecamere di videosorveglianza che potrebbero risultare utili alle indagini. Di certo c'è poi un video, girato da un residente della zona subito dopo l'impatto, in cui si vede un'auto bianca ferma a diversi metri dal corpo esanime del 27enne: la macchina, con i fari accesi, evita il corpo sull'asfalto e va via. Dalle immagini, girate da un balcone, non è chiaro se l'auto ripresa sia effettivamente quella del pirata che ha investito Alexander Reyes.