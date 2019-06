Voghera, crede di aver dimenticato il portafogli e guida per 6 km contromano

Una disattenzione poteva finire in un incidente tragico. Un bulgaro di 46 anni credeva di aver perso il portafogli nell'autogrill e, nel mezzo dell'autostrada A21 all'altezza di Voghera, ha fatto inversione di marcia e ha percorso oltre 6 km in contromano a folle velocità, nella speranza di tornare nella stazione di servizio. Dopo l'intervento della polizia, ha scoperto che in realtà il portafogli era in un cassetto dell'auto.

L'uomo viaggiava su una Renault Scenic e a bordo trasportava anche le figlie di 20 e 25 anni. Non ci ha pensato nemmeno un istante quando, pensando di aver perso il portafogli, ha deciso di fare una manovra spericolata a tutta velocità nel mezzo dell'autostrada, sperando di tornare il prima possibile nell'autogrill dove credeva di aver perso il prezioso borsellino. Durante i 6 km contromano andava a folle velocità, completamente incurante del fatto che avrebbe potuto concludere la sua corsa in un incidente frontale.



La polizia stradale di Alessandria è intervenuta prima che il gesto potesse finire in tragedia: il pilota spericolato ha visto la sua patente ritirata e l'automobile fermata per tre mesi. Il rischio corso dal guidatore si è rivelato anche inutile, dato che gli agenti hanno trovato il portafogli in un cassetto dell'auto.