Vercelli, pitbull aggredisce due sorelline: grave bimba di 18 mesi

Un pitbull ha aggredito due sorelline di 18 mesi e 12 anni, ferendo in modo grave la più piccola. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di martedì in una villetta di Santhià (Vercelli): il cane, che vive con la famiglia, ha attaccato all'improvviso le due bimbe, morsicandole in più parti del corpo. Ad avere la peggio la sorellina di un anno e mezzo, trasportata con l'elisoccorso in codice rosso all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino.