Monza, due bambini aggrediti da un pitbull mentre giocano in cortile

Il pitbull scappato al padrone - I piccoli stavano giocando nel giardino della loro palazzina quando il cane, scappato al padrone, un 39 enne ecuadoriano, li ha attaccati. Il proprietario dell'animale è stato denunciato.



I bimbi sono stati salvati dai vicini di casa - Il pitbull, di due anni, ha azzannato la bimba al volto e alle braccia e il bimbo all'addome e in altre parti del corpo. Le urla hanno richiamato l'attenzione di alcuni condomini che sono corsi in giardino e sono riusciti ad allontanare il cane e mettere in salvo i bambini. Il pitbull è stato affidato a personale dell'Azienda sanitaria territoriale.