Valsusa, un "esercito" in famiglia: sei fratelli medici in guerra contro il virus

Sei fratelli, sei medici. Vive in Valsusa, a Giaveno (Torino), la famiglia che sta combattendo da settimane in prima linea, sul fronte di guerra contro il coronavirus. A raccontarli è stato il settimanale locale " La Valsusa", che è andato a scovare i volti e le storie di tre fratelli e tre sorelle che hanno avuto tutti quanti la stessa vocazione, quella del medico, e che in questi tempi difficili portano avanti con coraggio la loro dura battaglia quotidiana.

Davide e Pietro, Emanuele e Barbara, Maria e Alessandra Tizzani da tempo sono attivi in corsia, negli ospedali del Torinese. Ma da quando la pandemia è esplosa il lavoro, per tutti e sei, è diventato una missione. Padre medico, i sei fratelli hanno scelto di seguire le sue stesse orme specializzandosi tutti quanti in medicina di pronto soccorso.

Il tributo di una famiglia - Oggi prestano servizio in diversi ospedali della provincia di Torino, dalle Molinette al Giovanni Bosco, al San Luigi di Orbassano. E da loro viene un bel tributo di solidarietà che la loro famiglia sta regalando, con quotidiane operazioni sul campo. ai suoi conterranei più fragili e indifesi, quelli che finiscono sui letti d'ospedale, dopo essere stati colpiti dalla terribile malattia.. Dietro mascherine e tute protettive, i sei Tizzani sono impegnati da settimane nella loro guerra contro un nemico invisibile e pericolosissimo. E non si risparmiano, come tanti loro colleghi, nella speranza di porre fine a questa strage quotidiana.