Coronavirus, l'ospedale Cotugno di Napoli esempio anche per l'estero: nessun sanitario si è infettato

Il coronavirus continua a fare vittime: in Italia, in Europa, nel mondo. Anziani e più giovani: poche distinzioni. Nessuno può ritenersi al sicuro, nemmeno (o soprattutto) medici e infermieri, ogni giorno in prima linea e, di conseguenza, i più esposti al pericolo. Nel nostro Paese sono già 69 i medici deceduti per l'epidemia di Covid-19, ben 10mila i sanitari contagiati. Ma c'è un'eccezione, l’ospedale Cotugno di Napoli, dove nessun sanitario è rimasto contagiato dal coronavirus.