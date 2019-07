Val di Susa, No Tav lanciano petardi e bombe carta contro la polizia

I No Tav hanno lanciato grossi petardi e bombe carta verso le forze dell'ordine che presidiano il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte. L'episodio si è verificato in una zona boschiva a monte del torrente Clarea. Dal fianco della montagna si è alzata una fittissima coltre di fumo. Poco prima gli agenti aveva effettuato un secondo lancio di lacrimogeni per evitare tentativi di danneggiare le reti che delimitano la zona rossa.