Vaccini, falsi sms a over 80: il Piemonte raccomanda "attenzione"

tgcom24

La Regione Piemonte avverte gli over 80, in questi giorni bersagliati da falsi messaggi riguardanti la campagna vaccinale contro il Covid-19, esortandoli a fare attenzione. "L'unico servizio ufficiale è il numero verde gratuito 800.95.77.95". La Regione sottolinea di "non aver incaricato alcuna società a inviare messaggi che invitano a chiamare un numero telefonico che sarebbe in grado di fornire informazioni e dettagli per prenotare il vaccino".